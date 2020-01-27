加拿大众议院复会，自由党政府呼吁尽快通过新北美自贸协定

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加拿大众议院的议员们星期一（1月27日）从全国各地的选区重返渥太华议会山。这是他们在圣诞和新年假期后第一天复会。自由党政府作为议会少数党，面对的第一个挑战是说服反对党支持新北美自贸协定（CUSMA，即新版NAFTA）。

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副总理兼政府间事务部长弗里兰德（Chrystia Freeland）在复会前写信给所有反对党。呼吁政敌“把加拿大和加拿大人的利益放在首位”，对新北美自贸协定进行坦诚、彻底的辩论，避免不必要的拖延。

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官方反对党保守党要求仔细审核协议，但似乎并不想在此事上拖后腿 。CBC的议会事务记者戴尔（Evan Dyer）在听了星期一下午的众议院辩论后分析说，如无意外，新北美自贸协定应能顺利通过。

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但是魁北克党团领袖布朗谢特（Yves-François Blanchet ）提出，该协定对加拿大铝业的保护不足。他要求联邦政府为加拿大铝业工人争取和钢铁制造业同样的待遇。

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除此以外，几个反对党各自都有自己的重点议案。新民主党的第一份议案将是关于建立全民药保的。绿党将首先集中精力反对联邦政府批准一个阿尔伯塔省的油砂矿项目。保守党领袖希尔（Andrew Scheer）则表示，他将在加中关系问题上“把政府的脚架在火上”，意即持续施压。

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（RCI with CBC News, Raisa Patel, Kathleen Harris）

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