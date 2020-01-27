加拿大有两个武汉肺炎病例、但疫情风险仍低

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加拿大出现2个疑似武汉肺炎病人。周末多伦多Sunnybrook Health Sciences Centre医院收治了一名来自中国武汉疫区的50多岁男子，该男子目前在医院接受隔离治疗、情况稳定。但星期一多伦多卫生当局证实，该男子的妻子也出现症状、成为加拿大第二名武汉肺炎疑似病人。

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这两位病人是否确实是武汉肺炎患者还要等待位于温尼伯市的加拿大国家微生物实验室化验报告的确认。

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加拿大首席公共卫生官Dr. Theresa Tam说，上述来自中国疫区的男子在乘坐中国南航CZ311航班时已经感觉不适，但没有向卫生部门报告。有关卫生当局正在追踪与该男子座位前后两米的乘客，以确认他们没有被感染。

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加拿大联邦政府卫生部认为，虽然加拿大会出现新的武汉肺炎病例，但武汉肺炎疫情在加拿大扩散开来的风险仍然很低。

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联邦政府卫生部长Patty Hajdu说，联邦政府各有关部门的官员正在与国内医院和国际合作伙伴协调行动、以及时对武汉肺炎疫情的变化做出应对反应、采取相关措施防止疫情扩散。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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