加拿大如何对待武汉肺炎疫情

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加拿大卫生当局表示，有了2003年对付非典疫情的经验、有了过去几个星期的准备，加拿大公共医疗部门已经做好应对武汉肺炎疫情传入加拿大的准备，加拿大民众没有必要感到惊慌。

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首先是对从疫区来的旅行者加强监控，一旦发现武汉肺炎疫情症状就采取对所有与该患者有过近距离或密切接触的人进行跟进观察或隔离的措施。

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专家们指出，一般性接触，比如只是与武汉肺炎病毒携带者在同一个超市购物而被感染的风险很低。

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其次是对疑似武汉肺炎病人或确诊武汉肺炎病人采取隔离治疗措施，把他们安置在负压隔离治疗室、直到传染病医生确认其已经没有传染危险后才能解除隔离。

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不过专家们承认，现在还没有对付冠状病毒的特效药，所以只能为病人提供缓解痛苦的支持性治疗。

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第三是告诫加拿大公众勤洗手以减少传染机会，因为病毒主要是通过近距离空气传染（如有人打喷嚏）、和人体接触的方式（如握手）传染的。

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RCI with Amina Zafar · CBC News

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