尽管有武汉肺炎，加拿大华人还是庆祝了春节

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刚刚过去的这个星期日，加拿大的大温哥华地区举行了色彩缤纷的农历新年庆祝，不过，由于对新型冠状病毒的担忧，至少有一场庆祝活动被取消。

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加拿大广播公司报道说，兰利镇华人生活协会（Live in Langley Chinese Association）取消了由兰利镇（Langley Township）赞助的联欢晚会，原因是星期六加拿大确认了第一个武汉肺炎病例，导致人们的担忧加剧。

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吴建豪（Jason Ng）是一位温哥华居民，星期日他与妻子、父亲和三岁的儿子参加了农历新年庆祝活动，

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在谈到病毒问题时，他说，这个问题确实会让人想到，但不是个大问题。

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在温哥华地区的春节庆祝活动中，有的人戴了口罩，不过，专家们说，在药店里买的口罩没多大用。

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温哥华的春节游行一直是北美规模最大的中国农历新年庆祝活动之一。

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（CBC）

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