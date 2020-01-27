棘球蚴病：一种罕见的慢性寄生虫病悄悄进入加拿大

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去年在阿尔伯塔省卡尔加里市的一家医院，一位女患者被诊断出肝癌，并接受了手术治疗。但是医生们在手术台上吃惊地发现，她的肝脏上那个柚子大小的肿块并不是恶性肿瘤，而是由一种少见的绦虫卵造成的慢性寄生虫病：棘球蚴病。

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对于患者来说，恶行肿瘤变成寄生虫病是一个喜讯。但是这种病的危险性在于很难发现。阿尔伯塔大学的传染病专家修斯顿（Stan Houston）在接受CBC采访时介绍说，该省的病例有大约一半是偶然发现的。

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这种病由多房棘球绦虫引起。这种绦虫寄生于郊狼和狐狸等动物的体内，虫卵通过粪便传给啮齿动物和狗，再通过不洁的食物传给人。虫卵在人体内发育成幼虫，在肝脏上安营扎寨，逐渐造成肿瘤样病变。但是患者在最初5到10年几乎没有感觉。

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全世界每年有大约1800人患棘球蚴病。但是在加拿大出现还是近几年的事。修斯顿说，阿尔伯塔省的15个病例全部是在过去六年中发现的。该省是加拿大的“重灾区”。2012年的一项研究显示，阿尔伯塔省有大约四分之一的郊狼感染了多房棘球绦虫。

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该省的大部分棘球蚴病患者家里养狗。修斯顿说，预防措施包括仔细洗手和定期给狗驱虫。

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棘球蚴病没有特效药，患者必须终生服用一种抗寄生虫药以防止虫卵再度生长。非洲、亚洲和欧洲国家通常用治疗其他寄生虫病的阿苯达唑来预防此病，但是这种药目前在加拿大还未获许可。

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（RCI with CBC News, Ariel Fournier）

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