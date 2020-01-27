麦凯正式宣布加入保守党党魁角逐

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前哈珀保守党政府内阁部长、资深保守党政治人物麦凯Peter MacKay星期日正式宣布参加保守党党魁角逐，以取代2019年10月全国大选中败选后宣布辞职的保守党领袖谢尔。

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麦凯是在家乡省份新斯科舍省宣布这一决定的。二十年前麦凯就是从这里走入加拿大政坛的。

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四年前麦凯同样是在这里宣布了其告别政坛的决定。

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在2003年，麦凯领导的进步保守党与哈珀领导的加拿大联盟党合并，结束了长达多年加拿大右翼政治势力分裂、让联邦自由党坐享其成的局面。

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星期日，重返政坛的麦凯呼吁保守党团结一致、强调过去不团结导致将政权拱手让给自由党的后果。

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加拿大政坛分析家认为，如果没有强有力的竞争者参加角逐保守党党魁，则麦凯极有可能就是下一届保守党领袖。

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RCI with Raisa Patel · CBC News

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