2019年民主指数：加拿大排名全球第7，中国第153

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

英国《经济学人》杂志上周公布了“2019年民主指数”报告。自2006年起，该杂志的信息社每年评估一次世界各国的民主状况。分数从0分到10分，评估分为五个类别：选举程序与多元性，公民自由，政府运作，政治参与和政治文化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告把全世界167个国家和地区的政体按得分划为四类：完全民主（8-10分），部分民主（6-7.9分），混合型（4-5.9分）和专制（0-3.9分）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

按照分数排列，加拿大得分9.22，和丹麦并列全球第七。五个评估类别中，加拿大在“选举程序与多样性”上得到9.58分，“政府运作”9.64分，“政治参与”7.78分，“政治文化”9.38分，“公民自由”9.71分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国得分2.26，排名第153。排在最后五名的国家是朝鲜（1.08分），刚果民主共和国（1.13分），中非共和国（1.32分），叙利亚（1.43分）和乍得（1.61分）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

排在前五名的国家是挪威（9.87分），冰岛（9.58分），瑞典（9.39分），新西兰（9.26分）和芬兰（9，25分）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在亚洲国家和地区中，排名最靠前的是韩国和日本，分别名列第23和第24。台湾名列第31，其“选举程序与多样性”得分高达9.58分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国名列第25，得分7.96，因此被划归“部分民主”政体。根据《经济学人》，全世界总共有22个国家被列为“完全民主”政体。另外有54个部分民主政体，37个混合型政体，54个专制政体。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《经济学人》信息社的”2019年民主指数“报告选择了一张香港反送中抗议的照片作为封面：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada