加拿大英国讨论哈里王子夫妇的保安费用问题

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加拿大公共安全部长比尔·布莱尔（Bill Blair）表示，加拿大皇家骑警和英国的安全官员正在讨论哈里王子夫妇在加拿大的安保问题，包括如何保护他们以及谁该为他们的安保买单。

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布莱尔在众议院说，加拿大遇到了一个 “从未有过的情况”，这就是哈利梅根脱离英国王室来加拿大生活。

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公安部长表示：

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我知道这是许多加拿大人正在讨论的一个问题，加拿大皇家骑警正在与英国的安全官员磋商，涉及安保的责任以及如何最适当地支付这些安全费用。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在此之前，加拿大政府的官方说法一直是加拿大皇家骑警没有对哈里王子夫妇提供保护。

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加拿大公安部长布莱尔作出上述评论，是在众议院辩论中回应魁北克党团（Bloc Québécois）议员克里斯汀·诺曼丁（Christine Normandin）提出的质问。

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克里斯汀·诺曼丁在议会上说，哈利和梅根来加拿大定居不关我们的事，牵涉到我们的事情是谁来支付他们的安全费用。部长是否可以向我们保证，魁北克人将不必为这对王室夫妇支付安全费用？

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对于哈里王子夫妇的保安费用，目前有不同估算，差异很大，从每年 170 万加元到数倍于这个数字不等。

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（CBC）

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