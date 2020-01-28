（CBC）

新型冠状病毒不是中国间谍从加拿大实验室寄到武汉去的！加拿大辟谣

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月28日（星期二）16:06
更新 2020年1月28日（星期二）17:49
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加拿大公共卫生署说，去年两名华裔专家被逐出加拿大国家微生物实验室（NML）一事与武汉爆发新型冠状病毒性肺炎没有任何联系

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几天来，社交媒体上盛传目前肆虐武汉的新型冠状病毒是由两个“中国间谍”从NML实验室里偷出并寄回中国的。但是加拿大公共卫生署的公共事务与公关负责人莫里塞特（Éric Morrissette）说，这完全是没有根据的无稽之谈。

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最早暗示这个阴谋论的是一个名叫巴斯（Kyle Bas）的美国人，他1月25日在推特上发帖说，一对中国间谍夫妇最近被逐出加拿大的四级传染病实验室，原因是他们把一些病原体寄到武汉的实验室。两人中丈夫的研究领域正是冠状病毒。为了证实这个说法，巴斯还在他的推文中给出了CBC相关报道的链接。

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（Twitter）

他的第一条推文被转发了一万多次。一些阴谋论博主也开始就此写文章，其中一篇几个小时内在脸书上被转发六千多次。在中国社交媒体抖音上，一段相关视频被观看了35万多次。

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巴斯误读CBC报道？

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CBC在2019年7月14日报道说，华裔病毒学家邱香果和她的丈夫程克定（译音）以及她的几个华裔学生被警方强行带离位于温尼伯市的加拿大国家微生物实验室NML。他们进入实验室的许可证被取消。同事被告知勿与他们联系。莫里塞特当时告诉记者，他们涉嫌违反相关规定和政策，此案属行政问题。

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NML是加拿大全国唯一一个四级病毒学实验室。这个级别的实验室可保存和研究最致命的病毒，全世界仅有十五个。邱香果和程克定在事发前都在该实验室工作。邱主持疫苗与抗病毒研究，曾与合作者一起研发了抵抗埃博拉病毒的药物ZMapp，并因此在2018年获得加拿大总督创新奖。

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有消息来源告诉记者，几个月前，邱香果的办公室电脑已被更换，她原本频繁的回国出差也开始被取消。加拿大皇家骑警的调查应该在那时已经开始。

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(Governor General’s Innovation Awards)

但是这篇报道并没有说邱香果夫妇是间谍。事实上，报道引用加拿大卫生部的回应说，正在进行的是“行政调查”，加拿大公共安全并未受到威胁。

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NML人员把活体埃博拉病毒和亨尼巴病毒寄往中国

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巴斯把此事与武汉肺炎联系起来，可能是因为CBC在一篇后续报道中披露，去年3月31日，有NML的研究人员曾把活体埃博拉病毒和亨尼巴病毒航空寄到北京中科院。5月24日，加拿大公共卫生署委托皇家骑警进行“行政调查”。7月5日，邱香果、程克定和几名中国留学生被带离实验室。

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记者因此推测寄病毒之事与警方调查有关。但是加拿大公共卫生署拒绝证实，并表示两份病毒的邮寄完全符合有关规定，而与其他国家的合作者分享病毒样本也属于常规做法。

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有匿名消息来源告诉记者，寄病毒的人可能设法绕过了实验室的有关规定，而且可能没有获得关于知识产权保护的文件。

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报道并没有说邱香果是寄件人，也没有说被寄往中国的病毒中有冠状病毒。

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美国生化武器：关于武汉肺炎的其他阴谋论

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自武汉肺炎爆发以来，国内网上有的传闻说这是中国军方的秘密研究，有的说这是减少老年人口的方式。流传最广的阴谋论当属美国生化武器论，认为武汉肺炎是美国精心策划的细菌战。有人甚至断定新型冠状病毒是几个月前武汉举办军运会时由“大批美国运动员”散播的。

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这也是历史最久远的阴谋论。非典爆发时，南京大学的一名军事学教授就曾声称“非典就是美国中情局专门研制出来针对中国人的”。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada, Jeff Yates, Karen Pauls）

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