北京出现首例武汉肺炎死者、加美上调旅行警告

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一中国大陆死于武汉肺炎的人数增加了25人,使得大陆武汉肺炎死亡人数猛升到至少106人。

新增死亡者中有一人是在中国首都北京病逝的,另外24人在中国的中心疫区武汉市所在的湖北省。

此外,中国大陆新确诊武汉肺炎病例猛增了1771人,使全国到目前为止确诊感染武汉肺炎的人数猛升到4515人。

中国政府表示在调派更多的医护人员前往武汉疫情重灾区补助救治病人。

美国卫生机构告诫美国人不要前往中国任何地区做不必要的旅行。

加拿大政府则要求加拿大人不要前往中国大陆有武汉肺炎疫情的地区旅行。

香港和马来西亚禁止中国湖北地区旅行者入境。蒙古则关闭了与中国的边界。

RCI with The Associated Press、CBC News

