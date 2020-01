中国武汉肺炎死者132、确诊病例超6千

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据中国卫生当局星期三上午公布的数字,中国死于武汉肺炎病毒的人数已经达到132人,其中一人死在中国首都北京,其他都在武汉市所在的湖北省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

确诊的武汉肺炎病例超过6千人,这已经超过2003年非典疫情高峰时5,327个确诊病例的数字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国采取的封城措施已经扩大到17个城市,涉及人口5千万人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

香港特区政府宣布从星期五开始将停止大陆到香港的高铁和普通客运火车的运营,并减少大陆与香港之间的轮渡运营。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

香港、澳门、台湾、澳大利亚、柬埔寨、法国、德国、日本、马来西亚、尼泊尔、斯里兰卡、新加坡、韩国、泰国、越南、美国和加拿大都出现确诊武汉肺炎病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国和日本撤侨各自的第一架专机已经在北京时间星期三离开中国。欧盟的撤侨专机已经启程前往武汉。加拿大目前还没有决定是否撤侨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

参考文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada