华人不应因武汉肺炎被歧视和污名化：加拿大华人社团领袖和多伦多官员共同呼吁

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星期三（1月29日）在多伦多，市长托利（John Tory）和几名华人议员、社团领袖及卫生部门官员召开新闻发布会，提醒公众警惕对华人的种族歧视因武汉肺炎爆发而卷土重来。多伦多市议员黄慧文（Kristyn Wong–Tam）说，针对华人和其他亚裔的种族歧视和骚扰可能会比新型冠状病毒造成的危害更大。2003年非典爆发时在多伦多出现的歧视华人现象不应重演。

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全加华人协进会（即平权会）临时会长吴婷婷（Amy Go）说，由于武汉肺炎爆发，华人正在被划入另类，被污名化。她呼吁大家共同努力，制止这种不公正的行为和没有必要的恐慌。

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托利说，他尤其感到不安的是假消息的流传和有些人提出在武汉肺炎流行期间隔离华人或躲着华人。他表示，这种想法是错误的，而且完全不符合公共卫生专家的建议。

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多伦多约克区教育局本星期收到一封九千多人签名的请愿信。签名者要求教育局禁止那些自己或家里人去过中国的学生到校，将他们隔离17天。

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大多伦多地区有63万多华人，是加拿大全国聚居华人最多的地区。

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（RCI with CBC News, Nick Boisvert， Radio-Canada）

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