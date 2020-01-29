武汉肺炎让中国旅行团取消极光之旅

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加拿大北部靠近北极圈的城市黄刀市Yellowknife，近年来在冬天是越来越多的中国大陆游客观赏北极光所青睐的旅游地点，中国游客已经成为加拿大西北特区人数最多的外国游客群体。

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黄刀市去年接待了超过12万观赏北极光的游客。

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但突然发生的中国武汉肺炎疫情让好几个中国大陆北极光旅行团取消了原来预定的旅游计划。这让加拿大西北特区首府黄刀市的观赏北极光旅游业受到打击。

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美联社报道说，中国旅游业公司接到来自中国政府的指令，要他们暂停所有旅游团项目、以抑制武汉肺炎疫情的扩散。

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加拿大西北特区黄刀市经营北极光观赏旅游的极光假日公司Aurora Holiday证实，在过去三个星期中已经有超过2百名游客取消了其预定的极光之旅；结果是该公司不得不取消相应的酒店预定、租车预定、一日游旅游项目等预定。

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损失两百名游客等于是损失了Aurora Holiday公司2月和3月一半的旅游客户。公司方面已不得不暂时解雇了两名雇员。

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加拿大西北特区到目前为止还没有发现有武汉肺炎病例。

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RCI with Hilary Bird · CBC News

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