武汉肺炎让加拿大房贷利率走低

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在中国武汉肺炎疫情越来越严重、许多国家相继出现武汉肺炎病例的情况下，经济分析家们在忙着估算武汉肺炎疫情会给中国经济和世界经济带来的损失。

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不过，有一个经济领域的消费者却会成为武汉肺炎疫情的受益者，这就是背负房贷的房奴们。

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为了逃避武汉肺炎给世界经济带来的下行风险，大量资金涌入债券市场。购买债券的资金多了导致债券价格上升、债券利率下降。

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换句话说，即便主要国家的中央银行没有下调利率，但债券价格和债券利率反向运动的世界金融市场铁律正在导致金融市场利率的下降。

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比如，2020年初加拿大联邦政府5年期债券的利息是1.7%，而这个星期猛跌了0.4%、下跌到仅仅1.3%的低位。

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债券市场利率的下跌导致商业银行可以用更便宜的价格借到大笔资金贷给购房者。

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加拿大各大银行和信用公司提供的5年期房贷利率近几个星期以来已经下降了0.1到0.2%，分别是银行2.74%、信用公司2.64%。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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