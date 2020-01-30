世界卫生组织宣布武汉肺炎为国际公共卫生突发事件

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世界卫生组织的紧急状况委员会星期四（1月30日）宣布武汉新型冠状病毒性肺炎为“国际关注的突发公共卫生事件”（PHEIC）。

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目前武汉肺炎已经蔓延到十八个国家。德国、越南、日本和美国已出现人传人病例。这是世卫组织最终做出上述决定的重要原因。到目前为止中国官方统计的确诊后死亡人数为171人。

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世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在新闻发布会上表示，把武汉肺炎宣布为国际公共卫生突发事件不是对中国的“不信任投票”。他对中国采取的措施及中国国家主席习近平对疫情的详细了解表示赞赏。

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这是世卫组织在过去十年中第六次宣布国际公卫突发事件。前五次是2009年的H1N1流感，2014年野生型脊髓灰质炎病毒蔓延和西非埃博拉病毒蔓延，2016年巴西寨卡病毒蔓延和目前的刚果埃博拉病毒蔓延。

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当一种疾病的蔓延被宣布为国际公卫突发事件后，世卫组织可以建议其成员国采取相应措施，这些措施可能对疫区的贸易和旅行造成限制和影响。

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主管突发卫生事件的世卫组织官员莱恩（Mike Ryan）说，目前对武汉肺炎死亡率的估计是2%左右，但目前掌握的数据不足，因此这是非常初步的估计。

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美国今天在芝加哥市发现第一例人传人病例。患者市一名六十多岁的男子。他的妻子1月13日从武汉回来，上个星期出现症状。他本人从本星期二开始感到不适。

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（RCI with Thomson Reuters, CP，CBC News）

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