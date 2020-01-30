冠状病毒带来的不仅是武汉肺炎，还有种族歧视

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本星期在多伦多的一家医院，一名患者向正在那里工作的一名华人护士要口罩。当这名护士问他为什么需要口罩时，他的回答是：这里有太多华人了。

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多伦多大学蒙克学院的学生Frank Ye在接受CBC 采访时讲述了这件事。那位护士是他的母亲。他说，他周围的亚裔朋友也开始遇到类似的事，例如在地铁里刚坐下，旁边的乘客就站起来走开，或是捂住口鼻。更多的此类反应是在网上。

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自从武汉肺炎爆发以来，Frank Ye一直在密切关注社交媒体上的评论。有人发帖称华人脏并且满身是病。也有人说所有的病毒都来自中国，冠状病毒在中国人身上，等等。他认为，这次的新型冠状病毒和十七年前的非典一样，让“黄祸论”等对华人的偏见和敌意沉渣泛起。

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安省家庭医生娜迪亚.阿拉姆（Nadia Alam）星期三（1月29日）在推特上说，她的儿子在学校里被几个孩子堵住，说要检查他有没有冠状病毒，仅仅是因为他有一半华人血统。他们追赶他，把他吓哭了。这让她很悲哀，因为她也曾在这个年纪因自己的巴基斯坦族裔被欺负。“现在是2020年，我还以为世道已经变了……”

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她在今天的后续帖子中说，儿子的两个华人小朋友也成了霸凌目标。

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多伦多市的环保活动人士朱女士（Terri Zhu）也是一位母亲。孩子受影响正是她最担心的事。她在推特上说，她和一些华人妈妈这几天在群里讨论如何做好准备，让自己和孩子安度这场“不可避免的种族主义浪潮”。她们当中许多人从未去过中国，但是肯定也不能免受伤害。

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她回忆说，非典流行期间，她的一个朋友有一次站在街头等车，几个开车经过的高中生冲着她大喊“萨斯，萨斯！”她和其他华人妈妈担心，武汉肺炎可能让她们的孩子经历类似的遭遇。

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滑铁卢大学学生要求安省政府关闭校园

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多伦多约克区教育局本星期发布公告，提醒学生家长警惕针对华人社区的种族主义。公告说，此时我们都是加拿大人，应该团结起来，避免仇外情绪。

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此前有九千多人签署请愿书，要求教育局禁止那些近期自己或家里人去过中国的学生到校，将他们隔离17天。

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一个名叫Ryan Han的滑铁卢大学的学生发起请愿，要求安大略省政府关闭所有校园“以防止病毒进一步传播”。这份请愿书已经征集到三万签名。

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多伦多大学的生物伦理专家鲍曼（Kerry Bowman）说，这些请愿者的反应过激，并且确实有种族主义因素在内。他们的要求没有科学根据，也不符合公共卫生官员的建议。

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（RCI with CBC News, The Current, Matt Galloway，Allie Jaynes）

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