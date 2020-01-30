政府补助让加拿大人踊跃购买电动汽车

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加拿大自由党联邦政府在2019年夏天推出现金鼓励民众购买电动汽车的项目后，在仅仅8个月的时间里，加拿大踊跃购买电动汽车的消费者就已经把本来是供三年使用的3亿加元的预算资金用掉了差不多一半。

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加拿大政府的本意是利用提供每辆电动汽车5千加元现金补助的手段缩小电动汽车与类似型号汽油车之间较大的价格差距、以鼓励加拿大人购买电动汽车。结果是这一现金鼓励项目受到超过预期的欢迎，让加拿大市场电动汽车的销售量在2019年下半年猛增了32%。

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加拿大联邦政府交通部提供的数据显示，到2020年1月19日截至有3万3千名购买电动汽车的加拿大人申请了联邦政府5千加元的电动汽车补助，用掉了至少1.34亿加元的项目资金。

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按照这个速度，到2020年底之前联邦政府准备三年使用的鼓励民众购买电动汽车的补助项目资金将全部用尽。

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自由党政府交通部长Marc Garneau没有明确是否延长和如何延长联邦政府现金鼓励消费者购买电动汽车的项目。

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加拿大电动汽车主要在魁北克省和不列颠哥伦比亚省销售，因为这两个省都在联邦政府现金补助项目之外提供本省购买电动汽车的现金鼓励项目。魁北克省额外提供8千加元、不列颠哥伦比亚省则额外提供3千加元购买电动汽车的现金补助。

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