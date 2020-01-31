世卫组织：新冠状病毒爆发期间不应关闭边境

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关闭边境可能导致受病毒感染的人未经检查偷渡进入其他国家。

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中国公布冠状病毒最新数字，死亡上升至213，感染人数9800， 大部分在中国湖北。

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据报道，俄国、蒙古、朝鲜等周边国家已经对中国关闭边境。

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星期四，世卫组织宣布新冠状病毒爆发为“国际健康紧急事件”，但同时敦促各国保持边界开放。

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世卫组织发言人Christian Lindmeier在星期五表示，面对紧急状况，国际社会应该保持边界开放，保证人员与贸易的正常流动，当然，各国依然有控制边界的自主权以保障公民安全。

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星期四，世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom）表示，宣布“国际健康紧急状态”主要是针对卫生体系不健全的国家。

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Christian Lindmeier称，保持边境开放是为了“防止偷渡增加，而让一些感染病毒者未经检验进入其他国家。”

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他说，如果一定要采取边境限制措施，我们希望这个时间尽可能短一些，努力保持正常的流动。

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星期五，美国发布了更高级别的前往中国旅行警告：“不要旅行去中国”

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而加拿大旅行警告不变：“避免不必要的中国旅行”。

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