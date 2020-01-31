武汉新型冠状病毒3D模型。

加拿大对抗新型冠状病毒：一例确诊、一例出院、及一系列撤侨努力

作者 梁彦 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月31日（星期五）16:43
更新 2020年1月31日（星期五）17:26
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加拿大安大略省确诊一例新感染病例。

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无症状受感染者
加拿大最大省份安大略省卫生官员在周五下午召开记者会，宣布在该省伦敦市确诊一个新病例。

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受感染者是一名二十出头的女性，是西安大略大学的学生，曾经前往武汉。

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伦敦市的卫生中心负责人称，1月23号，她从武汉回加拿大伦敦，一路都戴着口罩。当时，她并无症状。

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但是在第二天，她出现症状，并前往医院检验。第一次的测试结果是阴性。不过，第二次由国家微生物实验室的测试，结果是阳性。

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目前，病人症状轻微，在两三天内痊愈回家。

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安大略省卫生机构医生表示，这名女生将病毒传染给其他人的可能性很低。

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而 Vanessa Allen医生则表示，所有可能受感染的个案都使用最新的检测手段重新检测过。

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多伦多Sunnybrook健康科学中心。 (Ed Middleton/CBC)

第一例感染者出院
上个周末，多伦多确诊了第一例新型冠状病毒感染者 —— 来自武汉的一名五十多岁男子。

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星期五，这名男子被确定已经痊愈，允许其出院。

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加拿大风险低
安大略省政府的卫生机构以及联邦政府都一再强调，吸取了2003年，SARS在加拿大尤其是安大略省爆发，导致44人死亡的经验教训，对于所有可能暴露于病毒之下的人都进行跟进监视。

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总理特鲁多表示，目前看，加拿大这套体系起了作用。

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不过，公众健康专家表示，武汉病毒是一种新型病毒，变化很快，目前没有人知道它的走向。公众卫生专家要密切留意病毒的变异。

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目前，加拿大专家普遍认为，武汉新型冠状病毒对加拿大公众危害风险很低。

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星期五，加拿大总理特鲁多在蒙特利尔。 THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

总理、外长：撤侨努力在继续
目前，至少有196名加拿大人向政府求救，希望能帮助他们离开中国。

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星期三，加拿大政府表示，已经确定了一架包机，将困在武汉等受感染地区的加拿大人接走。

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星期五，加拿大总理特鲁多再次表示，正在与中国政府商讨，尽快把这些加拿大人接回来。

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而被困的加拿大人也在接受采访时表示，领事馆通知他们随时准备撤离。

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加拿大外交部长尚帕涅透露，他与中国外交部长王毅通过电话，对方答应帮助加拿大人撤离。

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不过，目前最大的争议在于，中国政府不允许“没有使用加拿大护照进入中国”或者“没有加拿大护照的永久居民”与其加拿大家人一起离开。

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同时，加拿大驻中国的外交人员已经有部分撤离，主要是年长、患病、或者有年幼孩童的工作人员。

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