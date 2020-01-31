(David McNew/Getty Images)

加拿大明年开始禁止使用一次性塑料用品，具体名单未定

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月31日（星期五）13:26
更新 2020年1月31日（星期五）13:36
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加拿大环境部星期四（1月30日）公布了“塑料污染科学评估”报告的征求意见稿。环境部长威尔金森（Jonathan Wilkinson）表示，评估提供了足够多的证据，证明塑料污染的害处。政府将开始着手制定禁止使用多种一次性塑料用品的法律，计划在2021年开始实施。

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评估报告的咨询期到今年4月1日为止。具体哪些塑料用品将在被禁之列还没有最后决定。但是加拿大联邦政府去年6月已经提出禁止食品店塑料袋，矿泉水瓶，外卖餐盒和塑料吸管等物。按照加拿大环境保护法，制定此类禁令之前必须首先进行科学评估。

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加拿大人一年丢弃29千吨塑料用品

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（CP/Mark Baker)

根据星期四公布的评估报告，加拿大人在2016年一年中就制造了2万9千吨塑料垃圾。它们被丢弃在海滩上，公园里，进入河湖，小于5毫米的“微塑料”甚至进入空气。

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对微塑料被人和动物摄入后可能造成的危害，目前还没有足够明确的证据。根据科学家们的建议，加拿大政府将在今后两年中拨出220万加元对此进行进一步研究。

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这头死在苏格兰北部海滩的抹香鲸腹中有上百公斤废弃渔具和塑料垃圾。(Scottish Marine Animal Strandings Scheme/Facebook)

但是微塑料以外的塑料垃圾对环境和野生动物的危害毋庸置疑。报告举出因吞食塑料垃圾而死亡的野生动物，小至鸟类，大至鲸鱼。还有奄奄一息的乌龟在被移除消化道中的塑料后康复的例子。

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将在今后几个月公布被禁塑料用品清单

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威尔金森说，联邦政府将在今后几个月内公布被禁塑料用品的清单，日常运营需依赖这些用品的企业将会有一段适应期。但是他也警告说，禁止一次性塑料用品在加拿大民众当中获得了相当广泛的支持，这段适应期不会长达几年。

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最近一项对加拿大塑料工业的调查显示，加拿大生产的塑料制品仅有10%被回收。对加拿大企业来说，生产一次性塑料用品比重复使用、修补和回收成本低。

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在2018年七国集团峰会上，加拿大、英国、法国、德国和意大利共同签署一份宪章，承诺在2040年以前做到本国生产的塑料全部重复使用、回收或用作生产能源的燃料。七国集团中的美国和日本没有在宪章上签字。

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（RCI with CP，Mia Rabson）

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