加拿大明年开始禁止使用一次性塑料用品，具体名单未定

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加拿大环境部星期四（1月30日）公布了“塑料污染科学评估”报告的征求意见稿。环境部长威尔金森（Jonathan Wilkinson）表示，评估提供了足够多的证据，证明塑料污染的害处。政府将开始着手制定禁止使用多种一次性塑料用品的法律，计划在2021年开始实施。

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评估报告的咨询期到今年4月1日为止。具体哪些塑料用品将在被禁之列还没有最后决定。但是加拿大联邦政府去年6月已经提出禁止食品店塑料袋，矿泉水瓶，外卖餐盒和塑料吸管等物。按照加拿大环境保护法，制定此类禁令之前必须首先进行科学评估。

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加拿大人一年丢弃2万9千吨塑料用品

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根据星期四公布的评估报告，加拿大人在2016年一年中就制造了2万9千吨塑料垃圾。它们被丢弃在海滩上，公园里，进入河湖，小于5毫米的“微塑料”甚至进入空气。

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对微塑料被人和动物摄入后可能造成的危害，目前还没有足够明确的证据。根据科学家们的建议，加拿大政府将在今后两年中拨出220万加元对此进行进一步研究。

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但是微塑料以外的塑料垃圾对环境和野生动物的危害毋庸置疑。报告举出因吞食塑料垃圾而死亡的野生动物，小至鸟类，大至鲸鱼。还有奄奄一息的乌龟在被移除消化道中的塑料后康复的例子。

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将在今后几个月公布被禁塑料用品清单

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威尔金森说，联邦政府将在今后几个月内公布被禁塑料用品的清单，日常运营需依赖这些用品的企业将会有一段适应期。但是他也警告说，禁止一次性塑料用品在加拿大民众当中获得了相当广泛的支持，这段适应期不会长达几年。

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最近一项对加拿大塑料工业的调查显示，加拿大生产的塑料制品仅有10%被回收。对加拿大企业来说，生产一次性塑料用品比重复使用、修补和回收成本低。

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在2018年七国集团峰会上，加拿大、英国、法国、德国和意大利共同签署一份宪章，承诺在2040年以前做到本国生产的塑料全部重复使用、回收或用作生产能源的燃料。七国集团中的美国和日本没有在宪章上签字。

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（RCI with CP，Mia Rabson）

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