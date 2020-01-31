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周末网络广播（2020年1月31-2月2日）

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月31日（星期五）10:43
更新 2020年1月31日（星期五）15:09
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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的吴薇和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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新型冠状病毒不是中国间谍从加拿大实验室寄到武汉去的！加拿大辟谣

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（CBC）

几天来，社交媒体上盛传目前肆虐武汉的新型冠状病毒是由两个“中国间谍”从NML实验室里偷出并寄回中国的。但是加拿大公共卫生署的公共事务与公关负责人莫里塞特（Éric Morrissette）说，这完全是没有根据的无稽之谈。吴薇报道

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武汉肺炎让中国旅行团取消极光之旅

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Aurora Holiday/ Facebook

突然发生的中国武汉肺炎疫情让好几个中国大陆北极光旅行团取消了原来预定的旅游计划。这让加拿大西北特区首府黄刀市的观赏北极光旅游业受到打击。方华报道

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棘球蚴病：一种罕见的慢性寄生虫病悄悄进入加拿大

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(Wikipedia)

去年在阿尔伯塔省卡尔加里市的一家医院，一位女患者被诊断出肝癌，并接受了手术治疗。但是医生们在手术台上吃惊地发现，她的肝脏上那个柚子大小的肿块并不是恶性肿瘤，而是由一种少见的绦虫卵造成的慢性寄生虫病：棘球蚴病。吴薇报道

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政府给补助加拿大人踊跃购买电动汽车

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Denis Dossmann/CBC

加拿大自由党联邦政府在2019年夏天推出现金鼓励民众购买电动汽车的项目后，在仅仅8个月的时间里，加拿大踊跃购买电动汽车的消费者就已经把本来是供三年使用的3亿加元的预算资金用掉了差不多一半。方华报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听。

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祝您健康愉快，下次节目见！

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