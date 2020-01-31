睡眠不好会增加患老年痴呆症的风险

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中国的一项医学研究显示，与睡眠正常的人相比，那些有睡眠困难问题的成年人更容易出现认知能力下降或老年痴呆问题。

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在中国青岛大学牵头的这项研究中，研究人员们审阅了过去已经发表的51篇有关北美、欧洲和东亚地区中老年人睡眠问题的研究论文，以检查睡眠不好与认知能力下降或老年痴呆问题是否有关联。

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这一审阅的结果发现，患有失眠症的中老年人与没有失眠症问题的中老年人相比，出现认知能力下降问题的可能性增加了27%；缺乏高质量睡眠或睡眠不足的中老年人与睡眠正常的中老年人相比出现老年痴呆问题的可能性要高出25%；睡眠效率低下、躺在床上很差时间才能入睡的中老年人与睡眠正常的中老年人相比出现认知能力下降问题的可能性要高出24%。

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医学研究显示，每天晚上能有6-7个小时正常睡眠的中老年人群体患有认知能力下降或老年痴呆症的比例最低，而每晚睡眠少于4个小时或多于10个小时的中老年人出现认知能力下降或老年痴呆的风险最高。

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