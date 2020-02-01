YouTube GNI 创新资助案例研究出台，更多的细节值得借鉴

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2018年，YouTube宣布基于“谷歌新闻倡议”的YouTube视频创新基金，以 2500万美元资助网络新闻视频的未来。通过该计划YouTube资助了来自23个国家/地区的87个新闻机构。“以增强新闻机构在线视频能力，并尝试使用新的视频新闻格式…”

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本周四，YouTube创新资助案例研究出台，让我们看到了更多的细节和了解作为媒体可以学习什么。



“这些项目只是我们所看到的多样化和令人兴奋的全球倡议中的少数几个。” YouTube谷歌新闻倡议

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YouTube GNI 的播客中，提到了三个代表性的案例。

法国发行商世界报（Le Monde）将目标定为吸引年轻观众，通过尝试新的内容格式（包括将其著名的新闻事实检查网站LesDécodeurs引入数字视频）使YouTube频道的订阅者增加了一倍。

巴西数字新闻机构MyNews通过尝试不同的格式，其收入增长了16倍，其每月YouTube观看量翻了一番还多。

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而台湾的电视广播公司东森电视（Eastern Broadcasting Company）将其视频策略调整为YouTube优先，并依靠YouTube的内置超级聊天工具SuperChat在线和观众互动，产生了超过1500万的观看次数并获得了足够多的收入来支付其继续生产新内容的费用。

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GNI YouTube项目表示，在这些具体实施案例中可以从学到很多有关数字视频实施细节和最佳实践，最重要的是以效果为驱动的知识积累。

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想要了解更多的案例请访问项目页面。

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