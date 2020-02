中国死于武汉肺炎者361人、已超非典

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国政府星期一公布的武汉肺炎疫情数字显示,中国境内武汉肺炎感染者1万7千2百零5人,死亡人数361人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这意味着武汉肺炎导致的死亡人数已经超过2003年非典疫情在中国大陆导致349人死亡的记录。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在中国之外也出现了武汉肺炎死亡病例。菲律宾卫生当局星期日证实,一位44岁来自中国武汉的男子在马尼拉死于武汉肺炎。该男子1月25日因为发烧、咳嗽、嗓子痛而入院治疗。同是来自武汉的其38岁女友也被确诊患上了武汉肺炎,目前正在马尼拉医院隔离治疗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

菲律宾政府宣布采取禁止来自中国的非本国公民入境的防疫措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国、日本、澳大利亚和新加坡已经采取了禁止最近涉足过中国的非本国公民入境的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大目前还没有采取这样的限制外国人入境的防疫措施。加拿大目前有4个武汉肺炎确诊病例,三个在安大略省、一个在不列颠哥伦比亚省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世界上已有二十多个国家已经出现了武汉肺炎确诊病人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada