加拿大去年11月经济反弹，GDP增长0.1％

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加拿大的经济在去年 11 月出现反弹，GDP 增长 0.1％，在很大程度上抵消了 10 月份经济意外萎缩给全年经济增长率带来的影响。

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加拿大经济在 10 月份萎缩了 0.1％。

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加拿大广播公司报道说，在加拿大统计局跟踪的 20 个领域中，15 个领域均出现增长，足以抵消采矿、采石、石油和天然气开采以及运输和仓储部门的下降。

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统计局说，加拿大中部地区的异常寒冷天气促使公用事业部门在11月攀升了 2.1％，而建筑领域上升了 0.5％，零售业增长了 0.5％。

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商品生产行业在 9 月和 10 月下跌后微升 0.1％，而服务生产行业也微升 0.1％。

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采矿、采石和石油和天然气开采领域在11月份下跌了 1.4％，而运输和仓储下跌了 0.9％。

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加拿大央行一直把基准利率维持在1.75％，如果经济持续疲软，央行行长斯蒂芬·波洛兹（Stephen Poloz）则有可能降息。

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（CBC）

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