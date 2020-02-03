加拿大撤侨：包机已在越南候命，带孩子的永久居民可登机

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加拿大外交部长商鹏飞（ François-Philippe Champagne）表示，带孩子的加拿大永久居民将可以乘坐政府包租的飞机，离开中国武汉地区。

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星期一，在渥太华举行的新闻发布会上，加拿大外长说，中国政府已同意让有孩子的加拿大永久居民登机，但是，为了防止病毒传播，中国政府不允许无孩子的永久居民离开隔离区。

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他说，这一决定是由中国政府作出的，与其他国家和中国达成的撤侨协议一致。

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加拿大包机在越南候命

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商鹏飞还说，加拿大全球事务部（ Global Affairs）快速部署小组的工作人员已经抵达武汉，协调加拿大的撤侨行动。

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到目前为止，有325名加拿大人要求乘坐政府的包机返回加拿大，加拿大政府表示，如果需要的话，还会租用第二架包机。

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加拿大的第一架包机目前在越南河内，将从越南飞往武汉。

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加拿大广播公司报道说，武汉领空被关闭，加拿大包机仍在等待中国的最终批准飞往武汉，因此时间尚未确定。

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外长商鹏飞说，这个过程有很多步骤，需要时间。

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机上措施

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加拿大卫生部长帕蒂·哈吉杜（Patty Hajdu）表示，如果在飞行过程中有人开始出现症状，则将采取措施进行隔离。

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参加空运的所有人员都将穿戴防护装备。

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本周日，加拿大全球事务部已经宣布，从湖北省撤离的加拿大人以及参加空运的人员，在加拿大落地后都将到安大略省特伦顿的军事基地隔离两周，作为预防措施。

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加拿大确诊 4 例

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加拿大公共卫生署说，到目前为止加拿大已经确诊了 4 例新型冠状病毒病例，其中 3 例在安大略省，1 例在BC省。

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加拿大公共卫生署说，总体来说，这种疾病对加拿大人构成的风险很低。

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加拿大首先出现的两个病例是曾去中国武汉旅行的一对多伦多夫妇，两人在回来后发病，丈夫被送进多伦多的桑尼·布鲁克医院 （ l’Hôpital Sunnybrook） 接受治疗，已经于上周五的上午出院，妻子则一直在家里进行自我隔离。

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第三个病例在 BC省，第四个病例在安大略省的伦敦市，这两名患者都曾前往中国武汉地区。

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香港周一实施边境管制

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香港于周一宣布，从周一午夜起关闭通往内地的几乎所有陆地和海上边境口岸，以阻止该病毒的传播。

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只有深圳湾口岸和通往澳门、珠海的大桥将继续开放。

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香港出现了15 个新型冠状病毒病例，香港已经削减了飞往内地的航班以及火车和公共汽车，但许多港人在呼吁政府完全关闭与内地连接的口岸。

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一越裔美国人在武汉转机被感染

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在韩国，目前有 15 例确诊病例。

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在菲律宾，在出现两个确诊病例并有 1 人死亡后，菲律宾政府禁止所有来自中国的非公民入境。

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菲律宾卫生部说，死者是一名44岁中国男子，来自武汉，他的旅行同伴目前仍在住院。

越南的确诊病例已经增加到 8 例，其中包括一名越南裔美国人，他在从美国前往胡志明市的途中，在武汉转机，停留了2个小时。

美国、日本、新加坡、印度尼西亚、新西兰和澳大利亚都开始采取措施，限制来自中国的非公民入境。

（CBC）

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