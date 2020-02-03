加拿大撤侨：包机已在越南候命，带孩子的永久居民可登机

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月3日（星期一）14:48
暂无评论 ↓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大外交部长商鹏飞（ François-Philippe Champagne）表示，带孩子的加拿大永久居民将可以乘坐政府包租的飞机，离开中国武汉地区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一，在渥太华举行的新闻发布会上，加拿大外长说，中国政府已同意让有孩子的加拿大永久居民登机，但是，为了防止病毒传播，中国政府不允许无孩子的永久居民离开隔离区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这一决定是由中国政府作出的，与其他国家和中国达成的撤侨协议一致。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大外长商鹏飞 (Adrian Wyld/The Canadian Press)

加拿大包机在越南候命

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

商鹏飞还说，加拿大全球事务部（ Global Affairs）快速部署小组的工作人员已经抵达武汉，协调加拿大的撤侨行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到目前为止，有325名加拿大人要求乘坐政府的包机返回加拿大，加拿大政府表示，如果需要的话，还会租用第二架包机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的第一架包机目前在越南河内，将从越南飞往武汉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，武汉领空被关闭，加拿大包机仍在等待中国的最终批准飞往武汉，因此时间尚未确定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

外长商鹏飞说，这个过程有很多步骤，需要时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Arek Rataj/The Associated Press)

机上措施

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卫生部长帕蒂·哈吉杜（Patty Hajdu）表示，如果在飞行过程中有人开始出现症状，则将采取措施进行隔离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

参加空运的所有人员都将穿戴防护装备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周日，加拿大全球事务部已经宣布，从湖北省撤离的加拿大人以及参加空运的人员，在加拿大落地后都将到安大略省特伦顿的军事基地隔离两周，作为预防措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大确诊 4

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE

加拿大公共卫生署说，到目前为止加拿大已经确诊了 4 例新型冠状病毒病例，其中 3 例在安大略省，1 例在BC省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大公共卫生署说，总体来说，这种疾病对加拿大人构成的风险很低。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大首先出现的两个病例是曾去中国武汉旅行的一对多伦多夫妇，两人在回来后发病，丈夫被送进多伦多的桑尼·布鲁克医院 （ l’Hôpital Sunnybrook） 接受治疗，已经于上周五的上午出院，妻子则一直在家里进行自我隔离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第三个病例在 BC省，第四个病例在安大略省的伦敦市，这两名患者都曾前往中国武汉地区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

香港周一实施边境管制

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

香港于周一宣布，从周一午夜起关闭通往内地的几乎所有陆地和海上边境口岸，以阻止该病毒的传播。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

只有深圳湾口岸和通往澳门、珠海的大桥将继续开放。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

香港出现了15 个新型冠状病毒病例，香港已经削减了飞往内地的航班以及火车和公共汽车，但许多港人在呼吁政府完全关闭与内地连接的口岸。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

 (Dale de la Rey/AFP via Getty Images)

一越裔美国人在武汉转机被感染

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在韩国，目前有 15 例确诊病例。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在菲律宾，在出现两个确诊病例并有 1 人死亡后，菲律宾政府禁止所有来自中国的非公民入境。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

菲律宾卫生部说，死者是一名44岁中国男子，来自武汉，他的旅行同伴目前仍在住院。

越南的确诊病例已经增加到 8 例，其中包括一名越南裔美国人，他在从美国前往胡志明市的途中，在武汉转机，停留了2个小时。

美国、日本、新加坡、印度尼西亚、新西兰和澳大利亚都开始采取措施，限制来自中国的非公民入境。

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
网络礼仪
当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 – 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Un premier Québécois remporte le Super Bowl

RCI | English

Promising HIV/AIDS research and treatment using antibodies, not drugs

RCI | Español

La motonieve: ¿Un pasatiempo peligroso en Quebec?

قالت وزارة الخارجية الكندية إن 325 كنديًّا يرغبون في مغادرة مقاطعة هوبي، بؤرة فيروس كورونا - Reuters / Carlos Osorioالعربية | RCI

كندا ستضع رعاياها العائدين من الصين في عزلة في قاعدة عسكرية

Radio-Canada.ca CBC.ca
Le 737 MAX a volé 160 fois au Canada depuis son interdiction, mais sans passagersUne touriste québécoise assassinée à CubaCette photo de Laurent Duvernay-Tardif avec un drapeau québécois est un montageLe nouveau coronavirus plus meurtrier que le SRAS en ChineCoronavirus : Ottawa attend l'autorisation de la Chine pour rapatrier des CanadiensL'ex-entraîneur Michel Arsenault demande l'arrêt des procéduresLondres va serrer la vis aux personnes condamnées pour des délits terroristesUn Boeing d'Air Canada a effectué un atterrissage d'urgence à MadridLes cartes à puce avec NIP sont-elles aussi sécuritaires que le disent les banques?Tragédie du vol PS752 : l'Iran savait dès le début, accuse l'Ukraine
Lynn Beyak claimed she was Métis during her anti-racism training sessionsConservative radio host Rush Limbaugh diagnosed with lung cancerPeter MacKay 'not happy' with tweet needling Trudeau over yoga expensesFatality inquiry focuses on veteran's release from hospital 1 day before he killed family and himselfTrump impeachment: Democrats make plea to 'common sense,' Republicans say let voters decideLiberals won't demand licensing requirements for news organizations: Guilbeault Stranded for days by mudslide on a B.C. mountain, visitors could get a road home todayToronto-bound Air Canada flight makes emergency landing in Madrid'I was afraid': Weinstein accuser grilled during cross-examination at rape trialPosts show Burlington, Ont., bylaw officer parked his car in accessible spots — he's fired