央行注资1.2万亿上海股市开盘仍暴跌8.7%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在中国武汉肺炎肆虐、经济受到沉重打击的情况下,中国中央银行星期日宣布向金融系统注入1万2千亿元人民币流动性、以稳住中国经济。

中国央行还宣布定向提供信贷、以帮助那些生产对抗武汉肺炎疫情产品的公司企业;并要求商业银行和信贷公司不要向受到武汉肺炎影响而拖欠贷款的公司企业催缴贷款。

虽然中国中央银行采取了上述措施,但春节假期后星期一上海股市首日开盘就出现股票综合指数暴跌8.7%的局面。

最近几天世界主要股票市场都出现动荡下跌的局面,投资者担心武汉肺炎会严重打击民航业、旅游业、餐饮业、娱乐业;不但沉重打击中国的经济、而且会把世界经济拖入衰退。

中国许多城市为了缓解武汉肺炎疫情的传播采取了把春节假期延长到2月9日、继续关闭学校等措施。

RCI with The Associated Press、CBC News

