撤侨归来的加拿大人将在军事基地隔离

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加拿大政府租借的撤侨专机目前还在等待获得中国政府的批准前往武汉撤侨。

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上个星期五有196名被困在武汉及附近地区的加拿大人要求得到加拿大政府的帮助撤离武汉返国，而到星期一这个数字已经猛增到325人。

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向加拿大外交部注册过的在中国湖北地区的加拿大侨民数量是543人。但由于在中国大陆的加拿大人向加拿大外交部注册是自愿行为，所以在湖北地区还没有向加拿大外交部注册的加拿大人的数量应该是明显多于543人。

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加拿大自由党政府外交部长Champagne表示，联邦政府对加拿大人的健康非常重视，不管是在国内还是海外的加拿大人都一样。加拿大政府在采取必要的撤侨行动同时、也采取了需要的预防措施防止武汉肺炎疫情被传播到加拿大。

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加拿大政府有关机构决定从武汉撤侨回来的加拿大人下飞机后将先在安大略省Trenton军事基地被隔离观察14天，确认一切正常后才能解除隔离。

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撤侨专机的机组人员也将接受同样的隔离观察。

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RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

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