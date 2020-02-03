新型冠状病毒开始影响加拿大零售业

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中国多家工厂因武汉新型冠状病毒性肺炎延长假期，推迟开工。加拿大零售业开始感到压力。加拿大首都渥太华地区的巨虎连锁商店（Giant Tiger）表示正在和加拿大零售业委员会协商，力图减轻对加拿大消费者的影响。

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在与渥太华一河之隔的加蒂诺市，一家体育用品商店的店主在接受CBC记者采访时说，她已经收到供应商通知她到货可能推迟的电邮。目前延期到货的还只是水瓶、马克杯等促销商品，但是她担心如果疫情持续下去，体育器材、球类和服装的供应也会受到影响。

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加拿大出口发展局的经济分析师普鲁萨克斯基（Ross Prusakowski）说，新型冠状病毒和相关预防措施正在对世界经济产生影响。这个影响有多大将取决于疫情持续时间有多长。各大航空公司取消航班已经影响到与旅行相关的行业。如果疫情持续，在中国生产元件的科技公司也将受到影响。

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（RCI with CBC News，Matthew Kupfer）

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