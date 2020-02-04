包机撤侨：被困在武汉的加拿大人星期四可离开

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加拿大的撤侨飞机已获准入境，前往武汉疫区。加拿大外交部刚刚通知武汉地区的加拿大人说，政府包下的一架飞机将在星期四一早从武汉天河国际机场起飞，但由于人数太多，无法保证所有在外交部网站上登记求助的加拿大人都能登机。

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加拿大外交部建议等待离开武汉的加拿大人做好走不了的准备。另外一位政府官员说，飞机起飞时间还没有最后敲定。加拿大仍在等待进入空中禁区的最后批准。

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总理特鲁多表示，政府已经在考虑再次包机，但根据其他国家的撤侨经验，一些想走的人最后无法到达机场。所以要看第一架飞机是否坐满再做决定。

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卫生部长哈吉杜（Patty Hajdu）星期一表示，这架飞机可载250人，包括机组人员在内。目前有超过三百名在武汉的加拿大人要求政府协助离开。

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她还说，中国政府不允许持中国护照的人登机，唯一的例外是那些带着未成年加拿大公民一起旅行的加拿大永久居民或中国公民。

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外交部寄给当地加拿大人的电邮说，每人可携带一件手提行李。出现肺炎症状的人不能登机。

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目前已有加拿大官员在武汉协助撤侨。这次撤侨行动和接下来的十四天隔离所需的费用将由联邦政府负担。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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