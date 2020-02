大陆人民战争抗疫情、香港医护罢工要闭关

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

到星期二为止中国大陆武汉肺炎死亡人数是415人,确诊病例2万零4百38人;比星期一361人死亡、1万7千2百零5人感染的数字有大幅度增加。

中国官方媒体报道说,星期一晚些时候中国最高领导人习近平召开第二次高层领导会议,研究应对武汉肺炎疫情的措施,呼吁用人民战争的方法抑制武汉肺炎疫情在中国泛滥,并表示要惩罚那些面对疫情玩忽职守的官员。

在中国大陆境外菲律宾出现一人死于武汉肺炎之后,香港也出现首例武汉肺炎死亡病例。这位死亡男子39岁、最近曾经去过武汉。

在中国大陆疫情越来越严重的情况下,香港医护人员要求香港政府关闭与大陆的边界口岸以抑制输入性武汉肺炎疫情,并为此举行轮换罢工。

加拿大撤侨专机仍在等待中国政府有关部门的批准,以飞往武汉机场撤侨。

RCI with The Associated Press、CBC News

