跨山输油管的胜利：加拿大联邦上诉法院驳回原住民申诉

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加拿大联邦政府在2019年6月再次批准跨山输油扩建项目后，四个原住民团体向法院提出上诉。星期二（2月4日），加拿大联邦上诉法院下达判决：三位主审法官一致认为，联邦政府内阁在第二次批准该项目之前做足了咨询原住民的功课，根据他们的要求修改了相关规定，因此驳回原告上诉，裁定内阁决定有效。

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这项判决扫除了跨山输油管扩建工程的障碍。当然，原告有60天时间决定是否向加拿大最高法院提出上诉。

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加拿大政府在2016年11月第一次批准该项目后，被原住民团体和环保人士告上法庭。联邦上诉法庭在2018年8月推翻政府决定，要求政府重新进行环保评估和原住民咨询。

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星期二的判决书说，政府在第二次批准跨山输油管扩建项目之前，在管道沿线进行了“合理的”和“切实的”原住民咨询。原住民可以坚持反对该项目，但是不能作为一种策略利用咨询程序来否决它。政府有咨询原住民的责任，应该本着良好意愿尽量考虑原住民的要求，但是如何考虑却不能由原住民说了算。况且目前反对该项目的原住民团体在输油管沿线地区的原住民当中只占很小比例。

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法官认为，加拿大政府这一次对扩建项目的批准充分考虑了原住民的担忧。法庭上一次指出的失误得到了纠正。

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跨山输油管扩建工程的开工仪式已于2019年12月3日举行。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker）

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