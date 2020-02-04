BC省出现第二例武汉肺炎病例，加拿大全国病例恐增至5例

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BC省大温地区的一名50多岁的女性被初步诊断出新型冠状病毒肺炎。她本人近期没有去过武汉，但是家里接待了来自武汉的亲属。如果加拿大国家微生物实验室的检测结果证实初步诊断，加拿大全国病例将增至5例。另外3例在安大略省。

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BC省首席卫生官伯妮.亨利（Bonnie Henry）星期二（2月4日）下午召开新闻发布会，通报这起病例。她表示，这名患者的情况稳定，目前在家隔离。她的亲属目前仍在加拿大，正受到密切的观察。他们是在武汉封城前离开的。

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最后确诊要等温尼伯国家微生物实验室的检验结果。但是亨利认为，在星期一晚上的检测结果呈阳性之后，基本上可以肯定患者染上了新冠肺炎。

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加拿大政府的包机正准备飞往武汉撤侨，机上有医护人员随行。从武汉接回的人将在安省特伦顿军事基地被隔离两周。亨利说，她目前还不知道在搭乘这架飞机回来的人当中有多少BC省人。

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凤凰网主笔唐驳虎在其专栏文章中说，在日本撤回的565人当中，有8人被确诊携带新型冠状病毒，但是其中5人没有症状，2人轻症，只有1人有发烧38度以上的明显症状。

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（RCI with CBC News, CP）

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