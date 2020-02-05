加拿大联邦碳税：大部分家庭的退税将高于因碳税造成的支出

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根据加拿大议会财政官刚刚公布的一份报告，在实施联邦碳税的省份，大部分人获得的退税将高于碳税造成的支出，但是会低于去年的预计。因为碳税造成相关商品涨价，消费者在购买这些商品时需付的联邦和省的销售税相应增加，所以他们的退税收入会因此被抵消一部分。

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加拿大联邦政府自去年开始向阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省、安大略省和新不伦瑞克省按每吨超标碳排放20加元的标准征收碳税，因为这些省份没有和联邦签署有关协议，制定自己的减排措施。但新不伦瑞克省随后开始实施自己的碳税。

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企业因碳税提高的成本会通过产品涨价的方式转嫁给消费者。联邦政府承诺把90%的碳税收入以退税形式转给纳税人，以弥补他们的损失。但是根据议会财政官的估算，尽管加拿大政府在碳税征收上的原则是不赔不赚，但是相关商品涨价将造成销售税收入增加，联邦政府在本财政年度的税收因此将增加1亿加元。这个数额在碳税增加到每吨超标碳排放50加元时将翻两番。

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尽管大部分家庭收到的退税额都会高于汽油、天然气和丙烷涨价带来的支出，但是一小部分高收入家庭可能占不到这个便宜。部分原因是这些家庭更有可能住豪宅，开大车，在汽油、房屋供暖等方面的支出因此不能被所得税抵免弥补。

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(Jens Schlueter/Getty Images)

2020年碳税退税标准

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安大略省：

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单身成年人或夫妇中第一人： 224加元

夫妇中第二人或单亲家长的第一个子女： 112加元

每个18岁以下的孩子：56加元

四口之家的基准退税额：448加元

阿尔伯塔省：

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单身成年人或夫妇中第一人： 444加元

夫妇中第二人或单亲家长的第一个子女： 222加元

每个18岁以下的孩子：111加元

四口之家的基准退税额：888加元

曼尼托巴省：

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单身成年人或夫妇中第一人： 243加元

夫妇中第二人或单亲家长的第一个子女： 121加元

每个18岁以下的孩子：61加元

四口之家的基准退税额：486加元

萨斯喀彻温省：

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单身成年人或夫妇中第一人： 405加元

夫妇中第二人或单亲家长的第一个子女： 202加元

每个18岁以下的孩子：101加元

四口之家的基准退税额：809加元

（RCI with CP, CBC News）

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