特朗普国情咨文大摆政绩、佩洛西怒撕讲稿

面对几个星期前以多数票通过对其弹劾案的民主党控制的众议院、和将在星期三投票否决众议院弹劾决定的共和党控制的参议院,美国总统特朗普发表了国情咨文讲话。

特朗普在讲话中历数了自己在重振美国经济、整顿内政、让美国盟友与美国一起分担维护国际秩序的费用、让美国的敌人知道美国不好欺负、让美国的贸易伙伴国知道要与美国公平贸易等方面取得的成就。

特朗普强调他美国优先的政策让美国出现了蓝色振兴,创造了大量蓝领阶层工作。

特朗普在整个一个多小时的国情咨文讲话中只字未提众议院对他的弹劾和参议院将否决弹劾案的事情,而是强调他的政府让美国重振了雄威、在他的领导下美国的前途会更好。

在特朗普的国情咨文讲话中共和党众参两院的议员们不断起立鼓掌欢呼、而民主党议员们则是黑脸坐着、连掌声都懒得给,在特朗普讲话结束后更是出现了众议院议长佩洛西面对电视镜头把特朗普国情咨文讲稿撕碎的场景。

特朗普也没给佩洛西好脸色看。讲话开始前在把讲稿交给佩洛西时、后者似乎伸出手要握手,但特朗普装没看见;在国情咨文讲话结束后特朗普也没有与主持会议的众议院议长佩洛西握手。

RCI with The Associated Press、CBC News

