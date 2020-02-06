从中国撤侨回来的加拿大人将在这隔离

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加拿大第一架撤侨专机满载211名来自中国武汉疫区的加拿大人已离开武汉飞返加拿大，他们的目的地是加拿大军队在安大略省Trenton地区的军事基地。

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Trenton离加拿大最大城市多伦多不到2百公里。

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在飞机抵达后，加拿大边检局的官员先要完成入境检查手续，随后是安大略省卫生机构的医务人员对他们进行身体检查。

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这些撤侨归来的加拿大人将在基地内名叫Yukon Lodge的旅馆式房间内隔离两个星期，有医护人员定期检查，每天有饮食供应，在隔离14天期满没有出现任何武汉肺炎症状的人将可以回家。

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因为加拿大联邦政府准备继续派遣撤侨专机前往中国接回加拿大人，加拿大军队正要求全国其他军事基地上报其能隔离接待从中国武汉肺炎疫区撤侨回来加拿大人的数量，以在Trenton军事基地满员后能有其他军事基地隔离接待撤侨者。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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