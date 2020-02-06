八名“造谣者”之一李文亮病逝：最早发出武汉肺炎警告并因此受到警方训诫

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

武汉市中心医院眼科医生李文亮星期四（2月6日）因患新型冠状病毒肺炎去世，年仅34岁。他是最早发出警告并因此被武汉市公安局“训诫”的八位医生之一，在训诫书上签字后继续在一线工作，直至染病。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2019年12月30日，李文亮在微信同学群中说，“华南水果海鲜市场确诊了7例SARS”，“最新消息是冠状病毒感染确定了，正在进行病毒分型”，提醒同学做好防护。2020年1月1日，武汉市公安局发布通报，称依法处理了8名发布或转发不实信息、造成不良社会影响的违法人员。中央电视台随即在新闻联播中报道此事。李文亮是八人之一，两天后收到训诫书。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

八名被警方训诫的“违法人员”均为武汉市医生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1月8日，李文亮为一个携带病毒的青光眼患者看病，1月10日开始发烧咳嗽，1月12日被隔离治疗，2月1日确诊患新型冠状病毒肺炎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

李文亮的父母目前也因患新冠肺炎住院，妻子疑似感染。他们有一个五岁的孩子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

武汉市公安局的训诫书：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada