加拿大撤侨专机飞离武汉，另有数十名加拿大人乘美国专机离开

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中国当地时间星期五凌晨，加拿大政府租用的第一架撤侨包机从武汉起飞。

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这架飞机在中国当地时间星期四晚上从越南河内飞抵武汉，其起飞时间比原定日程晚了一天。

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少数加拿大人未登机

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加拿大东部时间星期四中午时分，加拿大外交部长商鹏飞（François-PhilippeChampagne）举行新闻发布会。

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他说，原来预计会有 211 名加拿大人登机，但到机场的只有 194人，一些加拿大人因各种原因在最后一刻未能赶到机场。

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美国的一架包机目前也在武汉，加拿大包机载不下的加拿大人，会乘坐美国的飞机离开。

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商鹏飞说，有大约 50 名加拿大人将在武汉登上一架美国飞机，美国飞机预定在加拿大包机起飞几小时后离开。

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下周一派出第二架包机

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加拿大外交部长还说，被困武汉想回家的加拿大人，大约三分之二将通过第一架加拿大包机和美国飞机返回加拿大。

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下周一（2月10日），加拿大政府将派出租用的第二架包机，这架飞机将在下周二（2月11日）从武汉起飞，这意味着被困在隔离区的所有加拿大人都将被撤离。

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在登机之前，这些乘客必须经过中国和加拿大当局的多层检查，出现疾病症状的任何人都不得登机。

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在安省军事基地隔离两周

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在撤侨专机上，有加拿大国防部和公共卫生部门的官员，任何人在飞行途中发病，都将被立即隔离。

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这些乘客将首先抵达温哥华机场，然后再转乘飞机前往安大略省特伦顿的加拿大军事基地，接受14 天隔离。

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加拿大外长商鹏飞说，在特伦顿军事基地，每个被隔离家庭都有独立住房，有自己的带淋浴卫生间。

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联邦政府建议在中国的加拿大人回国

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加拿大联邦政府呼吁在中国的加拿大人乘坐商业航班离开中国，现在多个国家的航空公司已暂停或限制飞往中国的航班。

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疫情爆发后，加拿大全球事务部 （Global Affairs）提升了对中国的旅行警告，告诫加拿大人不要前往中国的湖北省，并避免前往中国其他地区的非必要旅行。

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现在，全球事务部的网站在一个最新声明中说，出于安全保障原因，如果不是必须在那里，加拿大人应该 “考虑离开中国”。

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加拿大外长商鹏飞星期四再次重申了联邦政府的这一呼吁，他说，“这是常识”。

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加拿大目前有 5 个确诊病例，3 个在安大略省，2 个在 BC 省。

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（CBC，Radio-Canada）

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