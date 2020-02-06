加拿大驻华大使鲍达民 (CP//Adrian Wyld)

“双方都气得发抖”：加拿大驻华大使鲍达民谈加中关系

作者 吴薇 |
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发表 2020年2月6日（星期四）16:00
更新 2020年2月6日（星期四）18:33
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加拿大驻中国大使鲍达民（Dominic Barton）说，他上任后第一次和中方官员会面，双方都“气得发抖”。他觉得那是他有生以来经历过的最不愉快的一场谈话，“甚至都不能称之为会谈。”

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57岁的鲍达民是在2019年9月被任命为加拿大驻华大使的。那时加中关系正值低谷。他本周回国述职，星期三（2月5日）在加拿大众议院的加中关系特别委员会发言时表示，自从华为首席财务官孟晚舟在温哥华被捕后，加中关系发生了根本性的变化。

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（CP/Jonathan Hayward）

2018年12月1日，加拿大皇家骑警应美国引渡要求在温哥华国际机场逮捕了在那里转机的孟晚舟。九天后，中国警方在北京逮捕了前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。双方都要求对方放人，并指责对方不守法制。目前孟晚舟的引渡案正在审理。康明凯和斯帕弗被关押并被指控从事间谍活动。

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为康明凯和斯帕弗争取获释

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鲍达民被任命之前，加拿大在长达数月的时间里没有驻华大使。他肩负着修复加中关系的使命前往北京上任，最重要的具体任务之一是争取康明凯和斯帕弗的获释，同时为另一名被改判死刑的加拿大人谢伦伯格（Robert Schellenburg）争取宽大处理。

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前加拿大外交官康明凯（AP）

康明凯和斯帕弗被捕后一直不能见家人和律师。鲍达民说，他数次去探望他们和谢伦伯格。他们的韧性和适应能力使他“难以置信地受到鼓舞”。“他们三人每一个都是了不起的人。”

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他说，大使频繁地探望被关押的加拿大人并不是惯常的做法，但是他承诺只要有机会就去看他们。

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鲍达民的其他任务还包括倡导人权和加深各个领域的加拿大人和中国人之间的联系。

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加拿大商人斯帕弗（AP）

情况有所好转

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鲍达民说，在孟晚舟、康明凯和斯帕弗刚刚被捕时，加中官员之间的交流几乎完全中断，双方之间只剩下怒气和不满。他正是在这种气氛中出任大使，和中方官员有了那一次不愉快的会面。

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那是加中关系的最低谷。但是后来双方的关系有所缓和，至少两国官员可以坐下来就事论事地进行讨论了。鲍达民说，双方永远不可能“唱同一个调”，但是至少恢复了正常的交流和讨论。

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孟晚舟被捕后，中国禁止加拿大肉类产品和油菜籽进口。现在虽然恢复了猪牛肉进口，但油菜籽仍然受到限制。鲍达民说，这些贸易纠纷让中国显得更有谈判优势，但是加拿大作为一个高质量食品的供应国，也并不是全无谈判筹码。如果中国继续在孟晚舟案上用贸易施加压力，加拿大的猪牛肉产品生产商可以考虑开发中国以外的出口市场。

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（RCI with CBC News, Peter Zimonjic, CP, Mike Blanchfield）

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