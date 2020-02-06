Airbnb宣布限租：25岁以下别想在本地租房

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网上短租平台巨头Airbnb公司宣布，在加拿大全国试行禁止25岁以下年轻人在其住家地区租下整个房子的规定。

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不过这个规定仍然为年轻人留下两个窗口。一是25岁以下的年轻人可以租其住家当地有房主居住房子里的单个房间；二是25岁以下年轻人如果有几次过去通过Airbnb租房时房主给出的点赞评论则可以短期租住整个房子。

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不过，Airbnb公司没有明确所谓“当地”是指年轻人住家附近多少公里范围之内的地域。

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Airbnb公司说，采取这样的措施是为了减少年轻人租房举行派对扰邻的问题和带来的安全风险。

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观察家们注意到，上个星期五夜里多伦多市中心一高层公寓楼中的一个Airbnb出租房发生枪击事件，3名19岁到21岁的年轻人死亡、两人受伤。

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在去年美国加利福尼亚发生Airbnb出租房5人死亡的枪击事件后，Airbnb发布规定，禁止在Airbnb平台挂单出租用于举行公开派对的房子。

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RCI with Julia Knope · CBC News

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