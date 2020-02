到星期四为止中国有636人死于新冠病毒

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据世界卫生组织公布的数字,新冠状病毒肺炎疫情在世界各国有至少2万8千2百名确诊病例,超过560人死亡。

但世界卫生组织的数字显然赶不上中国大陆疫情的变化。根据中国官方的数字,到星期四为止有636人死亡,比星期三猛增了73人;确诊病例猛增了3143人,总确诊病例数量是3万1千1百61人。

中国的湖北省和武汉市仍然是疫情最严重的地区。星期三到星期四新增的73名新冠状病毒肺炎死者中有69人在湖北省,其中64人在武汉市。

这些因新冠状病毒肺炎去世的人中包括已闻名中国的34岁医生李文亮。李文亮由于在12月下旬就发出武汉出现新冠状病毒疫情预警信息而受到中国警方的训斥和警告。他不顾严重缺乏保护的医疗条件继续坚持在第一线抢救新冠状病毒肺炎疫情病人,结果自己也被感染、最后病逝。

RCI with The Associated Press、CBC News

