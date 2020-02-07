加拿大交通部下令所有运送危险物品的列车减速行驶

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在萨斯喀彻温省星期四（2月6日）发生油罐车脱轨起火的事故后，加拿大交通部长加尔诺（Marc Garneau）发布行政命令，要求所有运载危险物品并在联邦管辖的铁道上行驶的列车减速行驶。

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根据这项命令，从星期五午夜开始，运送危险物品的列车在穿过城区时速度不得超过每小时32公里，在其他地区不得超过每小时40公里。而过去列车在城区和乡村地区的时速限制分别是64公里和80公里。

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列车运行的时速降低后，如果发生脱轨，可以降低车厢破裂和爆炸的风险。如此大幅度减速肯定会造成经济损失。但是加尔诺表示，他不能在安全问题上妥协。

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星期四当地时间早上6点刚过，一列油罐车在萨斯喀彻温省格恩西村附近脱轨并起火燃烧。现场黑烟滚滚。消防人员挨家挨户敲门，要求村民撤离。

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仅仅在去年12月，另一列油罐车在这一带出轨，造成150万公升原油泄漏。

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（RCI with CBC News，David Shield）

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