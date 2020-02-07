加拿大要求从湖北回来的人自行隔离；世卫警告防护用品出现全球短缺

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加拿大卫生部要求所有从湖北回来的人自行隔离14天，即使没有出现任何症状。这意味着加拿大预防新型冠状病毒的措施升了一级。此前对他们的要求是密切注意自己的健康状况，一出现症状立刻求医。

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加拿大卫生部长哈伊杜（Patty Hajdu）说，新冠肺炎的早期症状很像感冒，刚开始出现时人们可能注意不到。如果过去两星期中你去过湖北，应从离开湖北之日起在家自行隔离14天。

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从中国其他省份回来的人被要求注意自己的健康状况，有症状立刻告诉医生。

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第二批39名加拿大人也在星期五抵达隔离地点。他们先是搭乘一架美国包机离开武汉，到达温哥华后由一架加拿大联邦政府包机接到安大略省特伦顿军事基地。第一批176人已在今天凌晨抵达。隔离期间政府将向他们提供心理服务。

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另外，世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）星期五表示，全球目前正面临防护服，面具和口罩等个人防护用品的短缺。新型冠状病毒肺炎的爆发使对这些物品的需求剧增，同时也抬高了它们的价钱。

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谭德塞说，他在和防护用品的生产厂家和供应商联系，要求保证对最需要它们的医护人员的供应。

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（RCI with Thomson Reuters, CBC News, David Cochrane）

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