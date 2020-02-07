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周末网络节目- 2020年2月7日

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月7日（星期五）11:50
更新 2020年2月7日（星期五）14:58
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听众朋友好，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目，在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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  1.  新型冠状病毒蔓延，加拿大包机从武汉撤侨

（ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

中国当地时间星期五凌晨，加拿大政府租用的第一架撤侨包机从武汉起飞。

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美国的一架包机目前也在武汉，加拿大包机载不下的加拿大人，将乘坐美国的飞机离开。加拿大外长商鹏飞说，有大约50名加拿大人在武汉登上一架美国飞机，美国飞机在加拿大包机起飞几小时后离开。

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加拿大外长还说，下周一，2月10日，加拿大政府租用的第二架包机将抵达武汉，并于周二离开，这意味着被困在隔离区的所有加拿大人都将得到撤离。

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请见吴薇的报道。

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2.  撤侨归来的加拿大人将在军事基地隔离

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PHOTO : RADIO-CANADA / COLIN CÔTÉ-PAULETTE

加拿大政府租借的第一架撤侨专机已经返回加拿大。

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加拿大外交部长表示，联邦政府对加拿大人的健康非常重视，不管是在国内还是海外的加拿大人都一样。加拿大政府在采取必要的撤侨行动同时，也采取了需要的预防措施防止武汉肺炎疫情被传播到加拿大。

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加拿大政府有关机构决定从武汉撤回来的加拿大人下飞机后将先在安大略省特伦顿军事基地被隔离观察14天，确认一切正常后才能解除隔离。

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撤侨专机的机组人员也将接受同样的隔离观察。

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请见方华的报道。

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3： Airbnb 宣布限租：25岁以下别想在本地租房

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Charles Platiau/Reuters

网上短租平台巨头Airbnb公司宣布，在加拿大全国试行禁止25岁以下年轻人在其住家地区租下整个房子的规定。Airbnb公司说，采取这样的措施是为了减少年轻人租房举行派对扰邻的问题和带来的安全风险。

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上个星期五夜里，多伦多市中心一高层公寓楼中的一个Airbnb出租房发生枪击事件，3名19岁到21岁的年轻人死亡、两人受伤。

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去年美国加利福尼亚也发生过Airbnb出租房5人死亡的枪击事件后。

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请见方华的报道。

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 4.  加拿大越来越频繁地成为外国攻击目标

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(Hulton Archive/Getty Images)

加拿大联邦政府的内部文件显示，加拿大越来越频繁地成为“外国对手和竞争者”地攻击目标。攻击形式包括传统的间谍活动和借助高科技进行的网络攻击。这些文件是相关部门在去年11月前后为刚刚上任的加拿大枢密院主席勒布朗（Dominic Leblanc）准备的，是多份汇报的合集，共有150页。CBC记者通过信息公开法获得了这些文件的“删节版”。‘’

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请见吴薇的报道。

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收听

今天的节目到这里就结束了。

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谢谢您的收听、收看，祝您健康愉快，下次节目见。

一周图片报道

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