176加拿大人撤侨归来抵达Trenton基地

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星期五凌晨，满载176名加拿大公民或永久居民的加拿大联邦政府租用的专机从武汉撤侨归来抵达加拿大军队位于安大略省Trenton市的军事基地。

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这架撤侨专机在跨越太平洋后曾于星期四太平洋时间晚上9点在温哥华机场降落，机上乘客没有被准许下飞机，飞机在加油后起飞前往安大略省。

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Trenton军事基地离加拿大最大城市多伦多不到2百公里、离加拿大第二大城市蒙特利尔市约4百公里。

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在撤侨人员下飞机前，加拿大官员将先登上飞机向机上全体人员讲解他们下飞机后要经过的必要程序和隔离观察期间要注意的事项。

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在他们下飞机后，撤侨归来的加拿大公民和永久居民将先要经过边检和移民程序和医疗检查，随后他们将被送到旅馆房间接受14天的隔离观察。

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Trenton基地已经做好隔离接待撤侨归来者的全面准备。从医护、住房、饮食、到婴儿纸尿片和玩具都已备好。

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加拿大外交部长Francois-Philippe Champagne证实说，有小部分原定上加拿大撤侨专机的加拿大人最后没有出现在武汉机场，他们中的一些人可能是改变了乘撤侨专机回国的计划。

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此外有50名加拿大人被准许乘美国政府租用的撤侨专机离开武汉。这些人在星期五上午抵达温哥华机场后将换乘包机直飞Trenton军事基地，以在那里接受隔离观察。

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RCI with Mark Gollom · CBC News

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