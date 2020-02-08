DJClark (China Daily)

《中国日报 – China Daily》尝试用360度全景实况报道香港街头示威

作者 沈二 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月8日（星期六）03:49
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新闻事件如何才能尽量靠近事件本身？如何在激荡变化的冲突事件里获得多角度的内容？这是新闻从业者在报道的时候会闪过脑际的问题。

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大多数的新闻机构的回答是更多的现场图片，更多的现场视频。但是也有人说，镜头对准的地方就不可避免的进行了有意的筛选。毕竟镜头指向只能在一个角度看到新闻事件。

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目前香港街头示威还在继续，由于新冠病毒疫情的影响似乎警民冲突没有像一个月前那么激烈。然而在冲突最激烈的时候，媒体似乎被撕裂成了两个对立的派别。一派把镜头对准了所谓“暴民”，一派把镜头对准了所谓“恶警”。

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360度全景实况?

中国官方的英文媒体《中国日报 – China Daily》表示他们的新颖做法是采取360度全景实况，让视频观看者看到前方后方所有的角度。

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在2019年香港街头示威游行期间，他们派出了视觉记者DJ克拉克使用360度视频和环绕声音频。他们称之为 “电影式的实况新闻”。

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在香港理工大学的冲突事件中，现场具备了各种各样的冲突场景，包括汽油爆炸、封锁和警察进攻。《中国日报》视觉记者DJ克拉克在现场拍摄了这段视频。

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DJ克拉克称，他制作360度视频时使用内置360度摄像头和麦克风的Go Pro Max，意味着记者可以自然地从上方和后方捕捉视频和音频，而不仅仅局限于左右。

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在360度视频制作完毕后，最快捷的方式是视频上载到YouTube平台中然后在手机中打开。把手机指向房间的四周也可以观看360度效果。或者在电脑屏幕上观看时拖拉鼠标。虽然这两种方式会创造出它想要的沉浸式体验，但是允许观众看到身后发生的事情已经是一个更接近实况的记录了。

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全景 = 事实 ？

360度全景实况的确给了观众更全面了解事件的角度和机会，但是作为新闻记录的工具我们仍能看到背后观念的局限。

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360度视频需要最近距离拍摄，更加要求拍摄者参与到新闻事件中，这也就意味着对于拍摄对象和环境的选择同样主观。另外还有拍摄者的安全性问题也令人担忧。

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另外一个问题是，冲突的发生往往太快太突然，连拍摄者克拉克都说:“我发现我总是错过镜头，因为一切都发生得太快了。”

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新闻报道的相对客观性有些时候需要的恰恰是一个置身度外的冷静距离，因为新闻事件本身往往要超越一个简单纪录，需要从冲突中发现掩盖的实质。对于这一点，置身在人群中并不是一个优势。

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