加拿大专家参加世卫专家团赴华调查新冠疫情

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在新冠病毒肺炎疫情不断恶化的情况下，世界卫生组织向中国派出的新冠病毒防疫专家团已动身前往中国首都北京，帮助调查新冠病毒的传染途径、并希望找到有效的防治措施。

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率领这一世界卫生组织专家团的是加拿大传染病医疗专家Bruce Aylward。

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世界卫生组织的这一新冠病毒专家团被准许进入中国大陆参加新冠病毒肺炎的疫情调查工作，是半个月前访问北京的世界卫生组织负责人Tedros Adhanom Ghebreyesus与中国国家主席习近平达成的协议。

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但世界卫生组织专家团进入中国大陆的程序性审批工作用了将近两个星期的时间，而且世界卫生组织只公布了专家团由加拿大专家Bruce Aylward负责、而没有公布专家团的成员名单。

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