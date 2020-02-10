多伦多华人互助渡过新冠病毒隔离期

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加拿大卫生当局为了防止新冠病毒肺炎疫情在加拿大扩散，呼吁任何从中国湖北返回的人都自我隔离14天。

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但加拿大广播公司报道说，多伦多华人社区实际上在采取更严格的隔离措施，许多不是从武汉、而是从中国大陆其他地区返回加拿大的华人也加入了自我隔离的行列。

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多伦多郊区Mississauga市华人社区志愿人员Naijun Wang星期六告诉加拿大广播公司记者说，他们设立的微信群中包括志愿人员和最近从中国大陆返回多伦多的华人，不但在大多伦多地区、而且包括安大略省其他地区和加拿大其他省份在内有几百人，他们都愿意在这新冠病毒肺炎疫情期间互相帮助、共度难关。

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志愿人员的工作包括为自愿隔离的华人家庭在超市购物、并送货上门。双方并不见面接触，自我隔离的华人通过微信要求送货上门服务；离该家庭最近的志愿人员负责物品采购并送货；物品被送到后通过微信通知物品已被送到。

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Naijun Wang说，在过去两个星期中他已经为7个家庭送货上门；自我隔离华人家庭最需要的物品是酒精洗手液、口罩和食品杂货。

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在Aurora市居住的志愿者Bing Cui说，自愿选择自我隔离的华人家庭在为社区防疫尽自己的责任，他们中并不是所有人在社区都有亲朋好友能帮助他们到超市购物，所以他愿意做志愿者帮助这些华人家庭渡过难关；而且这样做还能给自己的儿子树立一个做义工的榜样。

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RCI with Desmond Brown · CBC News

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