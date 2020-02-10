大温前自由党议员苏立道多次违反利益冲突法：加拿大议会道德规范专员调查结论

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经过五个月的调查，加拿大议会道德规范专员迪翁（Mario Dion）上周宣布，大温列治文选区的前自由党议员苏立道（Joe Peschisolido）多次违反加拿大利益冲突法，没有按规定在60天内申报关于私人产业或投资的实质性变动。迪翁在一份书面声明中说，如果苏立道没有落选的话，他本应受到议会处分。

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去年有报道披露，苏立道的律师事务所曾为一个中国黑帮大佬代办简易信托。保守党议员因此要求议会道德规范专员对此进行调查。简易信托在加拿大并不违法，但是被视为BC省房地产法规的逃税漏洞。因为通过设立简易信托的方式购买房产，名义上的业主没有变，因此可以免交物业转让税，还可以帮助买主隐瞒身份。

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迪翁的调查报告中提到至少四个苏立道违反规定的事例。报告说，申报私人产业和投资变动有助于防止公私利益冲突，是维护公众信心的基础。

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56岁的苏立道原是Steveston-列治文东选区的议员。他曾是保守党前身改革党和联盟党成员，2000年首次作为联盟党候选人当选，2002年转投自由党。他在去年十月份的联邦大选中败给了保守党的华裔候选人赵锦荣。

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（RCI with CBC News， Bethany Lindsay）

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