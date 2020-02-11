一举两得：肆虐加东海域的欧洲青蟹将被用于制造可降解塑料

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过去十多年来，欧洲青蟹给加东海洋生态造成很大破坏。当地人想尽办法清除它们，从吸引游客抓螃蟹的生态旅游到引进青蟹食谱。现在加拿大公园管理局又找到了新战术。今年春天，新斯科舍省的一个国家公园将和麦吉尔大学的研究人员合作，尝试用青蟹壳制造可降解塑料。这个项目如果成功的话，即可减轻加东蟹灾，又可减少海洋塑料污染。

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主持这项研究的是麦吉尔大学化学系的甲壳纲贝壳专家莫尔斯（Audrey Moores）。她在接受CBC记者采访时介绍说，研究人员把从甲壳类和昆虫的壳中提取出来的几丁质或甲壳质用特殊方法转化成一种类似塑料的防水物质。过去使用龙虾壳和一般的虾蟹壳所做的实验效果都不错，她因此对这个项目很有信心。

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目前用虾蟹壳制成的塑料材质坚硬。莫尔斯说，她与合作者正在尝试让它变得可以弯曲，已扩大用途。另外，关于它的降解过程和时间也还需要进一步的研究。

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这种“甲壳塑料”可用于制造刀叉杯盘等一次性用品。

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欧洲青蟹最大只有10公分宽，但是攻击性极强，名列前世界百名外来入侵物种。它们不挑食，繁殖能力和破坏力都很强。将与莫尔斯团队合作的是新斯科舍省克吉姆库吉克国家公园。该公园的鳗草和软壳蛤自八十年代起就受到欧洲青蟹的破坏。鳗草是龙虾和比目鱼等海洋生物幼小时的屏障。

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（RCI with CBC News, Emma Smith）

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